13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Доторкнувся до чужої машини – півтора мільйона штрафу! Шок у Формулі-1

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 листопада, 20:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен оштрафований за дотик до боліда Льюїса Гамільтона після завершення п'ятничної кваліфікації Гран-прі Бразилії
Скандальний дотик Ферстаппена
Скандальний дотик Ферстаппена / Фото: Twitter

Лідер сезону Формули-1 Ферстаппен після завершення кваліфікації Гран-прі Бразилії доторкнувся до машини свого конкурента Льюїса Гамільтона, що є порушенням режиму закритого парку.

За це пілот Ред Булл оштрафований на 50 тисяч євро (близько 1,5 млн гривень) – повідомляє офіційний сайт FIA.

Реклама

При цьому стюарди, вивчивши відеоматеріали, дійшли висновку, що дотик Ферстаппена до машини Гамільтона не спричинив жодних наслідків, оскільки заднє крило автомобіля Гамільтона після дотику не змінило свого положення в просторі.

Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон
Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон / Фото: Reuters

Реклама

Розглянувши всі обставини та вислухавши пояснення Ферстаппена, судді вирішили накласти на нідерландця грошовий штраф.

Однак в офіційному документі FIA зазначено, що якщо такі порушення повторяться, то можуть спричинити більш суворі покарання.

Раніше ми писали, що Гамільтон опустився з першого на останній рядок протоколу кваліфікації Гран-прі Бразилії Причиною для такого рішення став той факт, що зазор між закрилками заднього антикрила із включеною системою DRS на машині чинного чемпіона перевищив допустимі за регламентом 85 мм.

Реклама

Льюїс Хемілтон
Льюїс Хемілтон / Фото: Getty Images

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти