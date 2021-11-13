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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Прикоснулся к чужой машине – полтора миллиона штрафа! Шок в Формуле-1

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 ноября, 20:32
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен оштрафован за прикосновение к болиду Льюиса Хэмилтона после завершения пятничной квалификации Гран-при Бразилии
Скандальное прикосновение Ферстаппена
Скандальное прикосновение Ферстаппена / Фото: Twitter

Лидер сезона Формулы-1 Ферстаппен после завершения квалификации Гран-при Бразилии коснулся машины своего конкурента Льюиса Хэмилтона, что является нарушением режима закрытого парка.

За это пилот Ред Булл оштрафован на 50 тысяч евро (ококло 1,5 млн гривен) – сообщает официальный сайт FIA.

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При этом стюарды, изучив видеоматериалы, пришли к выводу, что прикосновение Ферстаппена к машине Хэмилтона не повлекло за собой никаких последствий, поскольку заднее крыло автомобиля Хэмилтона после прикосновения не изменило свое положение в пространстве.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Рассмотрев все обстоятельства и выслушав объяснения Ферстаппена, судьи приняли решение наложить на нидерландца денежный штраф.

Однако в официальном документе FIA указано, что последующие нарушения такого рода могут повлечь за собой более суровые наказания.

Ранее мы писали, что Хэмилтон опустился с первого на последнее место протокола квалификации Гран-при Бразилии. Причиной для такого решения послужил тот факт, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS на машине действующего чемпиона превысил допустимые по регламенту 85 мм.

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Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images

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