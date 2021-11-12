Шанс для Хэмилтона догнать Ферстаппена: результаты квалификации Гран-при Бразилии

В пятницу гонщики Формулы-1 провели квалификацию, определив позиции на старте субботнего спринта на Гран-при Бразилии

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Британский гонщик доминировал во всех трех частях сессии и не имел конкурентов.

Реклама

Второе место занял лидер чемпионата, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин, по сложившейся традиции, по итогам квалификации занял последнее 20-е место. Еще один пилот Хаас – Мик Шумахер показал 19-й результат.

Реклама

Для Льюиса Хэмилтона спринт будет возможностью отыграть очки у Макса Ферстаппена.

Реклама

Ред Булл опасался, что стартовый ряд займет Мерседес, но Ферстаппен сумел опередить Валттери Боттаса и будет стартовать рядом со своим конкурентом.

Читайте также: