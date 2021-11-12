Шанс для Хэмилтона догнать Ферстаппена: результаты квалификации Гран-при Бразилии

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Британский гонщик доминировал во всех трех частях сессии и не имел конкурентов.
Lewis Hamilton absolutely dominated qualifying for #F1Sprint in Brazil! #BrazilGP#F1@LewisHamiltonpic.twitter.com/MwU5DsTojs— Formula 1 (@F1) November 12, 2021
Второе место занял лидер чемпионата, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Далее по теме
Российский гонщик Никита Мазепин, по сложившейся традиции, по итогам квалификации занял последнее 20-е место. Еще один пилот Хаас – Мик Шумахер показал 19-й результат.
Для Льюиса Хэмилтона спринт будет возможностью отыграть очки у Макса Ферстаппена.
Ред Булл опасался, что стартовый ряд займет Мерседес, но Ферстаппен сумел опередить Валттери Боттаса и будет стартовать рядом со своим конкурентом.
Читайте также: