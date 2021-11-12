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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Шанс для Хэмилтона догнать Ферстаппена: результаты квалификации Гран-при Бразилии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 23:21
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В пятницу гонщики Формулы-1 провели квалификацию, определив позиции на старте субботнего спринта на Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Британский гонщик доминировал во всех трех частях сессии и не имел конкурентов.

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Второе место занял лидер чемпионата, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин, по сложившейся традиции, по итогам квалификации занял последнее 20-е место. Еще один пилот Хаас – Мик Шумахер показал 19-й результат.

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Для Льюиса Хэмилтона спринт будет возможностью отыграть очки у Макса Ферстаппена.

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Ред Булл опасался, что стартовый ряд займет Мерседес, но Ферстаппен сумел опередить Валттери Боттаса и будет стартовать рядом со своим конкурентом.

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