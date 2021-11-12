Шанс для Хемілтона наздогнати Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Бразилії

Пілот Мерседесу Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії. Британський гонщик домінував у всіх трьох частинах сесії та не мав конкурентів.
Lewis Hamilton абсолютно dominated qualifying for #F1Sprint in Brazil! #BrazilGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/MwU5DsTojs- Formula 1 (@F1) November 12, 2021
Друге місце зайняв лідер чемпіонату, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнув трійку напарник Хемілтона Валттері Боттас.
Далі по темі
Російський гонщик Микита Мазепін, за традицією, що склалася, за підсумками кваліфікації зайняв останнє 20-е місце. Ще один пілот Хаас – Мік Шумахер показав 19-й результат.
Для Льюїса Хемілтона спринт буде можливістю відіграти очки у Макса Ферстаппена.
Ред Булл побоювався, що стартовий ряд займе Мерседес, але Ферстаппен зумів випередити Валттері Боттаса і стартуватиме поряд зі своїм конкурентом.
Читайте також: