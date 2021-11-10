Просто худший. Российского гонщика выгнали из ночного клуба

Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин попал в скандал. Гонщика команды Хаас пришлось силой выгонять из ночного клуба.
Инцидент произошел в Мехико, где состоялось Гран-при Мексики. Там Мазепин занял последнее место среди тех, кто финишировал.
А потом в соцсетях появилось видео, как служба безопасности ночного клуба и Мазепин на повышенных тонах выясняют отношения. После словесной перепалки россиянина выгнали. Видео из клуба опубликовала AlertaF1 в Twitter.
Далее по теме
Mazepin antreando con Albon y Russell en México.— AlertaF1 #BrazilGP (@AlertaF1) November 9, 2021
pic.twitter.com/WKBBFKw50s
Читайте также: Он как танк! Шумахер-старший наехал на российского мажора
Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Благодаря деньгами своего отца он получил право участвовать в Формуле-1. Там он регулярно занимает последние места.
Читайте также:
- Москва – это Украина? Организаторы Формулы-1 "перенесли" столицу России
- Роковая красотка: телохранители устроили скандал перед гонкой Формулы-1 из-за сексуальной рэперши
- Скандал на трассе Формулы-1. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом"
- Забудьте о шортах и майках в 30-градусное пекло! Зверский дресс-код в Формуле-1
- Шевченко с Болтом, Вин Дизелем и Тотти: на их глазах чуть не случилось убийство