Он, как танк! Шумахер-старший наехал на российского мажора

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота Хааса Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнером по команде Миком Шумахером.

"На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.

Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: ехал, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина", – заявил Шумахер-старший.

unseen onboard of Mazepin taking out Schumacher. Schumacher locks up into turn 1 which gives Mazepin the better run into the second chicane in which he just hits him...

radio silence after the contact too..#MonzaGP#F1pic.twitter.com/3gmoqhrkQL