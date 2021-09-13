Он, как танк! Шумахер-старший наехал на российского мажора

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота Хааса Никиты Мазепина на Гран-при Италии. В одном из эпизодов россиянин столкнулся с партнером по команде Миком Шумахером.
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"На видеоповторе хорошо видно, что Никита тупо въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.
Он изо всех сил пытается доказать, что он быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: ехал, как танк, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина", – заявил Шумахер-старший.
unseen onboard of Mazepin taking out Schumacher. Schumacher locks up into turn 1 which gives Mazepin the better run into the second chicane in which he just hits him...— Tom (@VerstappTom) September 12, 2021
radio silence after the contact too..#MonzaGP#F1pic.twitter.com/3gmoqhrkQL
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Ральф Шумахер является родным братом Михаэлю Шумахеру и дядей Мику.
Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Благодаря деньгами своего отца он получил право участвовать в Формуле-1.