Він, як танк! Шумахер-старший наїхав на російського мажора

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер розкритикував дії пілота Хааса Микити Мазепіна на Гран-прі Італії. В одному з епізодів росіянин зіткнувся з партнером по команді Міком Шумахером.

"На відеоповторі добре видно, що Микита тупо в'їжджає в заднє колесо Міка. Мазепін вкотре припустився помилки.

Він щосили намагається довести, що він швидше Міка, але у нього не виходить. У Монці він показав свій характер: їхав, як танк, нічого не помічаючи на шляху. Рано чи пізно комусь доведеться зайнятися вихованням Мазепіна", – заявив Шумахер-старший.

unseen onboard of Mazepin taking out Schumacher. Schumacher locks up into turn 1 which gives Mazepin the better run into the second chicane in which he just hits him ...

radio silence after the contact too .. #MonzaGP # F1 pic.twitter.com/3gmoqhrkQL