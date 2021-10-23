Скандал на трассе Формулы-1. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом"

Напряжение в битве за первое место по итогам сезона растет. Ферстаппен и Хэмилтон показывают характер даже на тренировочных заездах

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон - соперники в борьбе за титул чемпиона Формулы-1 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон – прямые конкуренты за чемпионский титул в 2021 году. За шесть гонок за завершения сезона Ферстаппен опережает британца всего на шесть очков.

Для сравнения, между вторым и третьим местом сейчас пропасть в 80 очков.

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Накануне гонки Гран-при США, которая состоится поздно вечером в воскресенье, пилоты проходят тренировочные "свободные" заезды. Во время одного из них произошел любопытный инцидент.

Гонщик команды "Ред Булл" Ферстаппен посчитал, что действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон помешал ему в первом повороте.

Ферстаппен моментально отреагировал на инцидент, назвав по радио Хэмилтона "тупым идиотом". Кроме этого, Макс показал средний палец в сторону семикратного чемпиона.

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Видео инцидента:

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию:

"Они выстраивались, чтобы начать круг, и Льюис решил обогнать Макса. Макс просто показал, что он первый в очереди. Такое случается".

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