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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Роковая красотка: телохранители устроили скандал перед гонкой Формулы-1 из-за сексуальной рэперши

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
26 октября, 14:00
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Чемпионат мира по Формуле-1 продолжает возвращаться к доковидным временам. В частности, это касается возвращения полноценных предстартовых церемоний
Меган Ти Сталлион
Меган Ти Сталлион / Фото: Getty Images

На Гран-при США такое включение знаменитого бывшего пилота Формулы-1 Мартина Брандла в эфир Sky Sports не обошлось без сразу двух неприятных моментов. Напомним, что по результатам гонки победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Брандл заметил, как мимо него идет рэп-исполнительница Меган Ти Сталлион – победительница сразу в трех номинациях премии Грэмми 2021 года. Впереди Меган шел телохранитель, что не избавило Брандла от желания пообщаться с рэпершей, пишет Чемпионат.

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Когда Мартин представился и попробовал завязать разговор, его начал отталкивать телохранитель. Меган дала знак, что все в порядке, но телохранитель на этом не успокоился и затем начал отпихивать уже телеоператора. Брандл между тем предложил певице, раз уж она рэперша, что-нибудь сымпровизировать на тему Формулы-1. Меган рассмеялась и вежливо ответила, что никакого рэпа на этот случай не заготовила.

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Далее в разговор вмешался какой-то пиарщик и грубо заявил, что Брандл не имеет права общаться с Меган. На этом интервью и завершилось.

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