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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Забудьте о шортах и майках в 30-градусное пекло! Зверский дресс-код в Формуле-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
18 октября, 23:53
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Участники Гран-при Саудовской Аравии уже получили памятку, как себя вести и во что одеваться в этой стране, во время этапа Ф-1
В Саудовской Аравии придется быть скромнее
В Саудовской Аравии придется быть скромнее

В декабре пройдет первый в истории Формулы-1 – Гран-при Саудовской Аравии. Организаторы гонки уже разослали всем участникам список требований к внешнему виду.

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Прежде всего правила касаются одежды. Мужчинам настоятельно не рекомендуется появляться на публике в шортах, майке и узких брюках. Женщинам запрещено носить мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, не говоря уже о купальниках, сообщает Автоспорт.

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Учитывая, что в декабре в Саудовской Аравии температура воздуха обычно составляет около 30 градусов, такой дресс-код может привести к неудобствам. Но правила распространяются не только на участников и гостей этапа Формулы 1, но и на всех приезжающих в Саудовскую Аравию.

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Гран-при Саудовской Аравии пройдет c 3 по 5 декабря.

Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.

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