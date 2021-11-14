Гамільтон випередив Ферстаппена і героїчно виграв Гран-прі Бразилії (відео)

Чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон виграв, здавалося б, безнадійний для себе етап – з останнього рядка британець під час вікенду піднявся на перший

Льюїс Гамільтон святкує / Фото: Reuters

На автодромі в Сан-Паулу завершилися перегони Гран-прі Бразилії Формули-1. Неймовірну перемогу за їхніми підсумками відсвяткував пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен посів другу сходинку. Замкнув трійку найкращих ще один представник Мерседеса Валттері Боттас.

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Здавалося, у Бразилії все було проти Гамільтона. Нагадаємо, у п'ятницю Льюїс виграв кваліфікацію, але під час перевірки його машини з'ясувалося, що елемент DRS відкривається більше, ніж належить за регламентом, тому британця дискваліфікували, і в суботньому спринті Льюїс змушений був стартувати останнім – 20-м.

Відігравши 15 рядків, у спринті Льюїс фінішував п'ятим.

Однак у недільній гонці Гамільтон змушений був стартувати десятим – п'ять позицій Льюїс втратив за те, що на його боліді було встановлено п'ятий двигун внутрішнього згоряння за сезон за трьох дозволених.

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Проте Гамільтон виграв у неділю гонку, піднявшись з десятої позиції на першу. Причому свого конкурента Макса Ферстаппена Льюїс ефектно обійшов незадовго до фінішу.

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Утім, фінішувавши у Бразилії другим, Ферстаппен зберіг лідерство в особистому заліку (332,5 бала) – тепер між ним та Льюїсом 14 очок.

Уже наступного тижня боротьба продовжиться у Катарі.

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