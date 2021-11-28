Железный Фрэнк, которого подозревали в убийстве Сенны: какого босса потеряла Формула-1

Фрэнк Уильямс создал команду, которая долгое время доминировала в Королевских гонках. У него выступали лучшие гонщики планеты

Фрэнк Уильямс полстолетия был в Формуле-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Он добился в жизни всего, о чем мечтал. Его команда – стала одной из самых титулованных в Формуле-1. Он был один из самых известных боссов Королевских гонок.

Невзирая, на крупные взлеты и провальные падения, на личную трагедию и превратности судьбы он до последнего оставался несломленным. Недаром его звали Железный Фрэнк.

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Сегодня умер Фрэнк Уильямс.

Стайер со скоростью спринтера

Свое детство Фрэнк Уильямс вспоминать не хочет. Да и чего там, годы были тяжелые. В разгаре вторая мировая война. Полуразрушенные здания, тут и там снующие солдаты, ночные бомбардировки, полуголодное существование. Именно в таких условиях 16 апреля 1942 года в маленьком английском городке Сауз Шилдс (что в переводе означает южные щиты) родился Фрэнсис Оуэн Гарбетт Уильямс. Возможно, здесь есть некий символизм, но всю свою жизнь Фрэнк пребывал, словно под чьей-то защитой, опекой. Не раз, балансируя между жизнью и смертью, между богатством и банкротством, между славой и неизвестностью, Уильямс всегда оставался на плаву.

С детских лет, увлекшись спортом, Уильямс был высококлассным стайером, не раз побеждая в марафонских забегах. Однако вскоре Фрэнсис прикинул, что такие дистанции покорять на своих двух бессмысленно, если человечество уже давно изобрело автомобиль.

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В июле 1961 года Фрэнк знакомится с Пирсом Кариджем и Джонатаном Уильямсом, которые гоняются в Формуле Junior. Фрэнк поступает на работу к своему однофамильцу в качестве механика. Но работать даже на своего друга Уильямсу не по душе и Фрэнк решает открыть свое дело. Он, взяв себе в партнеры Пирса и Джонатана, открывает небольшую фирму по продаже запасных частей к автомобилям Формулы-3, громко названную им Frank Williams Racing Cars Ltd.

В то время друзья жили вместе на съемной квартире в одном из предместий Лондона. Из всех троих Фрэнк был самым бедным, а для команды нужны были деньги. Так как Уильямс взвалил на свои плечи груз руководства он и должен был искать финансы. Но это не было проблемой. Разъезжая с Ф-3 по всей Европе, молодой англичанин продает запчасти и масла для гоночных автомобилей, а потом и сами автомобили. При этом он участвует в гонках как хозяин команды и как гонщик одновременно. Фрэнк был отнюдь не бесталанным пилотом – в 1966 году, выиграв гонку в Швеции, он был фаворитом европейского чемпионата.

Но к 1967 году бизнес настолько разросся, что приходится выбирать: гонки или бизнес. Поразмыслив, Фрэнсис отказывается от гонок, сосредоточившись на управлении командой.

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В следующем, 1968 году Уильямс дебютирует в Формуле-2, с самого начала давая понять соперникам, что новичком придется считаться. Основным пилотом на автомобиле Брэбхэм с двигателем Форд выступает Пирс Каридж. Место второго пилота предоставляется тем, кто готов заплатить за это деньги. И такие люди находятся. Среди них и Макс Мосли – будущий президент FIA. Проба сил проходит успешно, команда достаточно конкурентоспособна и Уильямс решает, что больше медлить не стоит – пора покорять Формулу-1…

Заживо сгорел...

Для начала на купленную у Джека Брэбхэма прошлогоднюю машину в одном из гаражей устанавливают фордовский двигатель, и Фрэнк заявляет команду на второй этап чемпионата 1969 года – Гран-при Испании. Для поездки на первый этап в ЮАР, не хватило денег. Дебют получился ужасным – уже на старте старый мотор заглох. Зато вторая гонка прошла великолепно – в Монако Каридж пришел к финишу вторым. И хотя весь первый сезон команде пришлось бороться с поломками топливной системы, Пирсу удалось дважды финишировать пятым – в Сильверстоуне и в Монце, а на Гран-при США он снова был вторым, обогнав самого Брэбхэма.

Такой обиды Черный Джек, до этого относившийся к новичкам с симпатией и оказывавший им покровительство, простить не смог и разорвал с ними всякие отношения. Это грозило команде трудностями с получением новых шасси, запчастей и техническим обслуживанием, но Фрэнк к тому времени уже познакомился с производителем дорогих спортивных автомобилей Алехандро де Томасо. Тому нужна была реклама, и изворотливый англичанин сумел убедить богатого промышленника, что лучшего вложения капитала ему не найти.

К сожалению, новый автомобиль получился неудачным – он был слишком тяжел и плохо управляем. По ходу сезона-1970 предпринимались попытки улучшить конструкцию машины, но результаты не радовали. А 21 июня на Гран-при Голландии болид Пирса вылетел с трассы, ударился об ограждение, перевернулся и загорелся. Погасить страшный пожар не удалось. Единственный друг Фрэнка Уильямса заживо сгорел.

Воздушные замки

Это был страшный удар по команде. Фрэнк был совершенно подавлен, а Томасо решил больше не связываться с Формулой-1 и оставил команду без денег. Уильямсу грозило банкротство.

Офис команды завален неоплаченными счетами, на счету каждый фунт, звонки кредиторов не прекращаются. Но Фрэнк на это не обращает внимания.

Предпринимательская жилка помогает на пустом месте найти еще один денежный мешок! Он находит спонсоров в лице владельца машиностроительной компании Ward Теда Уильямса и фирмы по производству игрушек Politoys. Затем ему удается заполучить французского гонщика Анри Пескароло, вместе с которым в команду поступают миллионы от нефтяного концерна Motul. И привлечь к сотрудничеству табачный концерн Philip Morris и автомобильный завод ISO.

Положение начало исправляться лишь в 1974 году. Пришедший из Феррари пилот Артуро Мерцарио стал показывать обнадеживающие результаты, но банкротство ISO вновь пробило дыру в бюджете. Фрэнк опять ударился в поиски денег. В его доме за неуплату отключен телефон, его рабочие месяцами не получают жалование. А Фрэнк уже строит воздушные замки потенциальным инвесторам.

Арабская вязь

Восемь лет собирая по крупицам свое детище, Фрэнк остается у разбитого корыта. Любой бы на его месте отчаялся, но это его только подзадорило. На деньги старого друга Теда Уильямса Фрэнк покупает заброшенный склад в Дидкоте, и вместе с проработавшим у него два года инженером Патриком Хедом они регистрируют новую команду – Williams Grand Prix Engineering. Именно с той поры Фрэнка стали называть железным.

Патрик Хед без промедления засел за проектирование новой машины для сезона-78, а Фрэнк принялся искать спонсоров. И тот и другой справились со своим заданием на отлично.

В конце сезона Уильямс заключил контракт с австралийцем Аланом Джонсом. Оставалось найти спонсора, как можно более богатого. Им стали принцы из Саудовской Аравии: еще в 1977 году финансовую поддержку команде оказывала авиакомпания Saudia, а после встречи Фрэнка с нефтяными шейхами весной 1978 года болид Джонса буквально запестрел арабской вязью. Эти мощные финансовые вливания не прошли безрезультатно...

И вот, наконец, год 1979-й, год первых побед. Для чемпионата-79 Фрэнк Уильямс подыскал Джонсу отличного партнера – опытнейшего швейцарца Джанклаудио Регаццони, вице-чемпиона мира 1974 год, который первым приходит к финишу в Сильверстоуне. Джонс четырежды поднимается на высшую ступень подиума. В Кубке конструкторов команда занимает второе место. Еще два года назад Фрэнк Уильямс не смел и мечтать о таких достижениях. Но теперь, когда он и его команда поверили в свои силы, этого стало мало: нужны были победы в обоих зачетах Формулы-1.

Чемпионы!

Следующий год стал годом исполнения желаний. Алан Джонс выигрывает пять гонок и становится чемпионом мира, второй пилот, Карлос Рейтеманн, становится третьим, а команда получает заветный Кубок конструкторов. Причем очков Уильямс набирает почти вдвое больше, чем ближайший преследователь Лижье. Мечта сбылась, цель достигнута? Нет. Однажды поднявшись на вершину, хочется делать это вновь и вновь.

"С самой первой гонки мы стремились только к победе. Участвовать в Формуле-1 только ради участия – не для нас. Ведь смысл гонок быть лучше и быстрее во всем", – не скрывал радости Уильямс.

Улетел в кювет

Сезон 1986 года команда железного Фрэнка встречала во всеоружии: отличные болиды FW11 с великолепными моторами Хонда. В команду пришел двукратный чемпион мира Нельсон Пике, которому Фрэнк Уильямс, не колеблясь, заплатил $3,3 млн. Казалось, ничего не может помешать команде праздновать победу. Но...

Но Уильямса, ждал новый удар. Самый страшный.

В французском Ле-Кастеле команда Уильямс проводила тесты. После очередного рабочего дня Фрэнк на арендованном автомобиле, как всегда отправился в гостиницу. Но не доехал. В нескольких километрах от автодрома Уильямс не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Фрэнк остался лежать неподвижно. Случайно оказавшийся на месте происшествия британский журналист Питер Уиндзор вытащил пострадавшего из машины. Фрэнка отвезли в больницу в Тулон, а затем переправили в марсельскую клинику.

Тем временем, узнав о несчастном случае в Ле-Кастеле, Экклстоун кинулся разыскивать главврача Формулы-1 Сида Уоткинса. Берни послал за профессором собственный реактивный самолет, и через несколько часов самолет c Сидом на борту уже заходил на посадку в Марселе. В пустом аэропорту Уоткинса встречал Нельсон Пике. Позднее Сид расскажет, что в тот день бразилец гнал свой Мерседес так, будто он был на гоночной трассе и на кону стоял титул чемпиона мира.

Когда Уоткинс добрался до больницы, Фрэнк был уже в операционной, и диагноз врачей был страшен: смещение позвонков с повреждением спинного мозга – паралич без всякой надежды на выздоровление.

...Примерно через неделю после аварии чувствительность нижней части лица Уильямса немного повысилась, и ободренные врачи под руководством Сида буквально затерзали Фрэнка обследованиями.

"Однажды Фрэнк даже назвал меня в шутку бессердечным, – признался позже Сид, – но я ответил ему, что это лучше, чем если бы я был "халатным эскулапом".

Дела того шли на поправку. Фрэнк Уильямс всегда следил за своей физической формой. И теперь крепкий тренированный организм наравне с огромной волей постепенно одолевал болезнь. Через несколько недель Уильямсу разрешили перебраться из клиники домой. А через несколько месяцев в инвалидном кресле он занял свое место на капитанском мостике команды Уильямс.

Рекорды Уильямс

То, что сделал в 1992 году Мэнселл, не удавалось еще никому. Выиграв пять первых этапов чемпионата и упустив победу на шестом, в Монако, только из-за лопнувшей шины, он затем победил еще четырежды. Девять побед в сезоне – это стало одним рекордом. Чемпионский титул, завоеванный за пять Гран-при до конца сезона – другим. 108 взятых очков – третьим. 14 поул-позиций – четвертым. 8 лучших кругов – пятым.

Не дав конкурентам оправиться от столь страшного удара, Уильямс нанес еще один, объявив что в 1993 году в команду приходит трехкратный чемпион мира Ален Прост.

"Нельзя останавливаться на достигнутом, ведь искушение остановиться и погреться в лучах славы велико. Стоит только поддаться ему, и успеха больше не добьешься. Когда оглядываюсь в прошлое то в первую очередь вспоминаются не успехи и брызги шампанского, а допущенные ошибки", – говорил Фрэнк.

Проста стал чемпионом мира досрочно, за две гонки до конца чемпионата. Уильямс достался уже второй подряд Кубок конструкторов. А 1994 год обещал новые победы: ведь к Фрэнку переходил из Макларена великий Сенна! Еще три года назад Волшебник заявил, что готов ездить на Уильямс бесплатно и ждать этого сколько угодно. И вот наконец шанс представился.

Смерть Волшебника

Перед началом сезона-94 вопрос о чемпионе мира считался, как и год назад, практически решенным. Имола оборвала все эти радужные надежды.

Страшная катастрофа на Гран-при Сан-Марино оставила Формулу-1 без величайшего гонщика, а Фрэнка Уильямса сделала главным подозреваемым в аварии на автодроме. Более трех с половиной лет итальянский прокурор Маурицио Пасарини вел расследование дела о гибели Сенны.

В ходе следствия были получены определенные данные, которые позволяли среди возможных причин, приведших к гибели автогонщика, рассматривать и версию о поломке рулевой колонки, конструкция которой была изменена накануне старта.

Но Пасарини не смог привести достаточно доказательств именно этой версии, а посему все обвинения с команды Уильямса были сняты, и дело о непредумышленном убийстве было закрыто.

Однако из сердца это не выбросишь.

"Он пришел ко мне побеждать, а встретил смерть. Мне не в чем упрекнуть себя, гонки есть гонки. Но день гибели Сены навсегда останется самым черным в моей жизни", – говорил Фрэнк.

Эта трагедия лишь на время сказалась на выступлениях Уильямс. Отдав на два года пальму первенства Михаэлю Шумахеру "сине-белые" затем все вернули на круги своя. Это старичок Хилл, всем доказал что его рано было списывать со счетов. Но говорить, что Фрэнк Уильямс особо радовался победе Хилла, было нельзя.

Уильямс всегда считал, что важнее командный успех, чем удача одного пилота, и что главное – автомобиль, а не пилот, который нужен только потому, что без него болид с места не тронется.

"Кубок конструкторов для меня важнее победы пилота в чемпионате. Он венчает усилия всего коллектива, который не покладая рук день и ночь трудится ради успеха. Кубок – это наша награда. И моя лично. А титул чемпиона заслуга пилота. Но нельзя сказать, что я не переживаю за своих пилотов. Без классных пилотов даже мои машины не приедут к финишу первыми", – сказал так Фрэнк и уволил чемпиона Хилла.

И вот тут-то команду постигли две серьезные утраты. Сначала о своем уходе из Формулы-1 заявил Рено, а затем подался в Макларен чуть ли не главный творец побед Уильямса конструктор Эдриан Ньюи.

И хотя Вильнев по инерции еще выиграл для Уильямс чемпионат на этом эра "конюшни" Фрэнка была законченной. Наступил период доминирования сначала Макларен, а затем Феррари.

"Никакой я не железный"

В чем был главный залог успеха команды Уильямс?. В качествах ее лидера. Он всегда умел подбирать пилотов под свою командную тактику. С момента основания команды Уильямс придерживался в отношении своих гонщиков довольно строгих правил. В команде царила своеобразная диктатура. Но в целом его политика очень походила на ту, которую проводил Энцо Феррари, слова которого о том, что "я строю лучшие в мире машины и имею право сам решать, кто будет на них побеждать", стали едва ли не девизом Уильямса.

За честность и преданность своему делу 1 января 1999 года Уильямс удостоился чести быть посвященным в рыцари. Однако сэр Уильямс не любил выставлять на показ свое звание, так же как и не любил когда его называли железным.