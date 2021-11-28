Умер легенда Формулы-1. Он 35 лет был парализован

В 1977 году Фрэнс Уильямс создал команду Формулы-1, которая выиграла девять Кубков конструкторов

Сэр Фрэнк Уильямс / Фото: REUTERS

Печальная новость потрясла мир автоспорта. Сегодня умер Фрэнк Уильямс, основатель и бывший руководитель команды Формулы-1. Ему было 79 лет, информирует официальный сайт Формулы-1.

"Попав в больницу в пятницу, сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении семьи. Мы отдаем дань уважения нашему любимому и вдохновляющему руководителю. Нам будет его очень не хватать", – говорится в заявлении команды Уильямс.

Фрэнк Уильямс являлся легендой мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 еще в 1969 году, но вскоре продал ее.

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Вторая попытка была более успешной. В 1977 году Фрэнк создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.

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В 1986 году после автомобильной аварии Уильямс был парализован. Он передвигался на инвалидном кресле и продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году Фрэнк Уильямс был удостоен титула сэра.