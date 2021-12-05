5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Вольфсбург --
Лілль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Саудівської Аравії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 грудня, 17:52
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Розклад трансляцій гонки Гран-прі Саудівської Аравії у Формулі-1 на ТБ та в інтернеті. Розв'язка битви Макса Ферстаппена та Льюїса Хемілтона за титул чемпіона
Ферстаппен разбив болід в кваліфикації
Ферстаппен разбив болід в кваліфикації / Фото: REUTERS

У неділю, 5 грудня, на міській трасі Джидди пройде гонка чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії.

Кваліфікацію виграв Льюїс Хемілтон. А ось його конкурент у битві за чемпіонство Макс Ферстаппен потрапив у аварію.

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Стартові позиції:

  • Льюїс Хемілтон
  • Валттері Боттас
  • Макс Ферстаппен
  • Шарль Леклер
  • Серхіо Перес
  • П'єр Гаслі
  • Ландо Норріс
  • Юкі Цунода
  • Естебан Окон
  • Антоніо Джовінацці

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Де дивитись Гран-прі Саудівської Аравії

Гонка розпочнеться о 19:30. Пілоти проїдуть 308,45 км.

  • Setanta Sports + (Україна)
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (У передплаті)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Canal+ Formula 1
  • Eleven Sports 3 (Португалія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Фінляндія)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)

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Зазначимо, що, крім недільної гонки, у календарі Формули-1 залишається лише Гран-прі ОАЕ 12 грудня. Поки що Ферстаппен випереджає Хемілтона на вісім очок.

Раніше стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон.

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І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
16
11:27
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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Неділя, 5 грудня
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