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Страшная авария в Формуле-1: от болида остались одни запчасти

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 декабря, 00:11
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Во время второй практики Гран-при Саудовской Аравии пилот Ferrari Шарль Леклер не справился с управлением машины
Авария на трассе Гран-при Саудовской Аравии
Авария на трассе Гран-при Саудовской Аравии / Фото: formula1.com

Предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 декабря, состоялись две практики Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде.

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Пилот Ferrari Шарль Леклер при прохождении связки 22 – 23 поворотов не справился с управлением болида. На большой скорости он врезался в отбойник сначала задней частью, а затем передней.

После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.

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Сразу после аварии гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений.

Машина Леклера пострадала гораздо серьезнее. Пока неизвестно, придется ли монегасскому автогонщику получать какой-то штраф ради нового двигателя или коробки передач.

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Напомним, что предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен имеет шансы взять свое первое чемпионство.

Расписание гран-при Саудовской Аравии

4 декабря

Практика №3 – начало в 16:00
Квалификация – начало в 19:00

5 декабря

Гонка – начало в 19:30.

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