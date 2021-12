Страшная авария в Формуле-1: от болида остались одни запчасти

Предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 декабря, состоялись две практики Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде.

Пилот Ferrari Шарль Леклер при прохождении связки 22 – 23 поворотов не справился с управлением болида. На большой скорости он врезался в отбойник сначала задней частью, а затем передней.

После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.

Thank god Charles Leclerc is okay pic.twitter.com/TBkJKVZXwi

Сразу после аварии гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений.

Машина Леклера пострадала гораздо серьезнее. Пока неизвестно, придется ли монегасскому автогонщику получать какой-то штраф ради нового двигателя или коробки передач.

Напомним, что предпоследний этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен имеет шансы взять свое первое чемпионство.

Расписание гран-при Саудовской Аравии

4 декабря

Практика №3 – начало в 16:00

Квалификация – начало в 19:00

5 декабря

Гонка – начало в 19:30.

The eye in the sky had the best view of the FP2 action #SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/vfzjpg9ua6