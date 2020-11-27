Все игроки "Наполи" вышли на поле с 10-м номером и фамилией Марадона

Футболисты итальянского "Наполи" вышли на матч Лиги Европы против хорватской "Риеки" в футболках с 10-м номером и фамилией Марадона на спине. Так неаполитанцы почтили память легендарного бывшего игрока клуба Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября.
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После минуты молчания игроки сняли футболки с десяткой на спине и уже матч проводили с привычными номерами, а портрет Диего светился на табло стадиона на протяжении всей игры.
Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.
Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.
Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны
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