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Все игроки "Наполи" вышли на поле с 10-м номером и фамилией Марадона

27 ноября, 09:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Свои лучшие годы в карьере аргентинец провел в неаполитанском клубе

Футболисты итальянского "Наполи" вышли на матч Лиги Европы против хорватской "Риеки" в футболках с 10-м номером и фамилией Марадона на спине. Так неаполитанцы почтили память легендарного бывшего игрока клуба Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября.

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После минуты молчания игроки сняли футболки с десяткой на спине и уже матч проводили с привычными номерами, а портрет Диего светился на табло стадиона на протяжении всей игры.

"Наполи" прощается с Диего Марадоной

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.

Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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Лига Европы Наполи Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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