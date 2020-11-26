На прощании с Марадоной пролилась кровь: полиция стреляет в фанатов Диего

Желающих проститься с легендой в Буэнос-Айресе так много, что их оттесняют резиновыми пулями и слезоточивым газом

В Буэнос-Айресе, где проходит прощание с умершим накануне Диего Марадоной, накаляется обстановка.

Реклама

Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходит церемония. Причиной недовольства стали задержки, ведь всех, желающих проститься с Марадоной, обыскивают, в том числе с помощью металлодетектора.

Читайте также: Психиатр-нарколог: "60 лет для Марадоны – это даже много"

Позже столкновения между полицейскими и фанатами Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по легендарному футболисту, вспыхнули в центре Буэнос-Айреса с новой силой.

Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ. Одному из фанатов до крови разбили голову.

Реклама

Марадона. Прощание. Столкновения / Фото: Reuters В тренде "Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Как сообщает ТАСС, как минимум два человека были задержаны.

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Читайте также: Смерть Марадоны: Луческу жалеет, что не получил от Диего то же, что от Месси

Реклама

Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама