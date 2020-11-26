Українська
$ 28,38
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

На прощании с Марадоной пролилась кровь: полиция стреляет в фанатов Диего

26 ноября, 20:39

Олег Люлька Олег Люлька

Желающих проститься с легендой в Буэнос-Айресе так много, что их оттесняют резиновыми пулями и слезоточивым газом

В Буэнос-Айресе, где проходит прощание с умершим накануне Диего Марадоной, накаляется обстановка.

Реклама

Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходит церемония. Причиной недовольства стали задержки, ведь всех, желающих проститься с Марадоной, обыскивают, в том числе с помощью металлодетектора.

Читайте также: Психиатр-нарколог: "60 лет для Марадоны – это даже много"

Позже столкновения между полицейскими и фанатами Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по легендарному футболисту, вспыхнули в центре Буэнос-Айреса с новой силой.

Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ. Одному из фанатов до крови разбили голову.

Реклама

Марадона. Прощание. Столкновения

Марадона. Прощание. Столкновения / Фото: Reuters

В тренде
"Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Как сообщает ТАСС, как минимум два человека были задержаны.

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Читайте также: Смерть Марадоны: Луческу жалеет, что не получил от Диего то же, что от Месси

Реклама

Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Аргентина кровь полиция фанаты Диего Марадона Буэнос-Айрес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
Умер легендарный футболист Диего Марадона
Умер легендарный футболист Диего МарадонаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять