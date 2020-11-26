На прощании с Марадоной пролилась кровь: полиция стреляет в фанатов Диего

В Буэнос-Айресе, где проходит прощание с умершим накануне Диего Марадоной, накаляется обстановка.
Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходит церемония. Причиной недовольства стали задержки, ведь всех, желающих проститься с Марадоной, обыскивают, в том числе с помощью металлодетектора.
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Позже столкновения между полицейскими и фанатами Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по легендарному футболисту, вспыхнули в центре Буэнос-Айреса с новой силой.
Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ. Одному из фанатов до крови разбили голову.
Как сообщает ТАСС, как минимум два человека были задержаны.
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Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.
Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны
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