Диего Марадону похоронили рядом с родителями

Легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадону похоронили на кладбище Bella Vista в 35 км от Буэнос-Айреса.
Об этом сообщает Todo Noticias.
Марадона упокоился рядом со своими родителями. На церемонии присутствовали 25 ближайших родственников известного футболиста.
С самого утра кладбище взял под охрану спецназ, они не давали людям подойти ко входу ближе нескольких сотен метров.
Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.
Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.
Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны
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