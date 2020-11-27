Диего Марадону похоронили рядом с родителями

Легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадону похоронили на кладбище Bella Vista в 35 км от Буэнос-Айреса.

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Об этом сообщает Todo Noticias.

Марадона упокоился рядом со своими родителями. На церемонии присутствовали 25 ближайших родственников известного футболиста.

С самого утра кладбище взял под охрану спецназ, они не давали людям подойти ко входу ближе нескольких сотен метров.

Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.

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Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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