Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Диего Марадону похоронили рядом с родителями

27 ноября, 05:04

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Церемония прошла в узком кругу

Легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадону похоронили на кладбище Bella Vista в 35 км от Буэнос-Айреса.

Реклама

Об этом сообщает Todo Noticias.

Марадона упокоился рядом со своими родителями. На церемонии присутствовали 25 ближайших родственников известного футболиста.

С самого утра кладбище взял под охрану спецназ, они не давали людям подойти ко входу ближе нескольких сотен метров.

В тренде
"Марадона танцует соло, остальные – кордебалет": топовые песни о легенде футбола

Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.

Реклама

Напомним, юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть похороны футболист Диего Марадона Буэнос-Айрес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Умер легендарный футболист Диего Марадона
Умер легендарный футболист Диего МарадонаФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять