Неаполь горит: фанаты "Наполи" прощаются с Марадоной (видео)

Тысячи болельщиков "Наполи" красочно почтили память легенды своего клуба Диего Марадоны, который накануне скончался в Аргентине в возрасте 60 лет. Во время домашнего матча Лиги Европы против "Риеки" ультрас неаполитанского клуба зажгли файеры, сделав огненное кольцо вокруг стадиона "Сан-Паоло", на котором в свое время феерил великий Диего.

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Яркое фото огненного кольца с высоты птичьего полета опубликовал у себя в соцсетях итальянский режиссер Симона Ларокка.

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Отметим, что в связи с коронавирусом на трибуны стадиона "Сан-Паоло" болельщиков "Наполи" не пустили. При этом все игроки неаполитанского клуба вышли на четверговый матч с "Риекой" в футболках с десятым номером и фамилией Марадоны, а также с траурными повязками. А во время игры на табло арены было размещено изображение Диего.

Добавим, что с составе "Наполи" Диего Марадона дважды становился чемпионом Италии, а также выиграл Кубок УЕФА.

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Напомним, что в начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому из-за риска кровоизлияния в мозг. Проблема развилась на фоне психического и физического состояния Диего, которое ухудшилось из-за его пристрастия к алкоголю и наркотикам в былые годы.

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После выписки из больницы Марадона поселился в своем новом доме в Тигре вместе с медсестрой, которая, как сообщалось, наблюдала за ним 24 часа в сутки.

Тем не менее 25 ноября сердце Диего остановилось. Врачи два часа пытались спасти Марадону, однако их усилия успехом не увенчалась.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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