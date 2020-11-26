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Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)

26 ноября, 21:29

Олег Люлька Олег Люлька

Сотрудник похоронного бюро сфотографировался с мертвым Марадоной, положив ему руку на лоб

Громкий скандал вспыхнул вокруг фото умершего Диего Марадоны в открытом гробу. Его выложил в соцсетях сотрудник похоронного бюро Буэнос-Айреса Диего Молина, который сделал селфи, положив правую руку на лоб Марадоне, а левой рукой показав большой палец.

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Семья покойного в шоке, ведь она не хотела, чтобы лицо легендарного футболиста после смерти видела публика. Именно по воле родных гроб с Марадоной закрыли во время четвергового прощания с легендой в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

Как сообщает аргентинское издание TN, сотрудник похоронного бюро, опубликовавший скандальное селфи, уже уволен. Однако этим его проблемы могут не ограничиться. Возмущенные фанаты легендарного футболиста в соцсетях грозят убить автора скандального селфи. "Он заслуживает смерти", – пишут угрозы в адрес Диего Молины.

Хотя, как позже стало известно, не только он сделал подобное фото.

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Ранее мы писали, что на прощании с Марадоной пролилась кровь: полиция стреляет в фанатов Диего. Желающих проститься с легендой в Буэнос-Айресе так много, что их оттесняют резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Также мы рассказывали, что юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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Аргентина гроб Диего Марадона
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