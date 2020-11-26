Смерть Марадоны: Луческу жалеет, что не получил от Диего то же, что от Месси

У тренера "Динамо" есть футболки Лионеля Месси и Пеле, но нет футболки Марадоны, хотя они не раз встречались

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу жалеет, что не раз встречавшись с Диего Марадоной, так и не обменялся с ним футболками. Напомним, Марадона умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет в своем новом доме в Аргентине.

"Было бы хорошо, если бы Марадона оставил о себе лишь положительные воспоминания для будущих поколений, но это был бы не он. Диего прожил жизнь, познав много моментов – и позитивных, и негативных. Он хотел взять от жизни все, прожить ее с максимальной интенсивностью, иногда – даже за ее пределами"

"Он прожил 60 лет, а другие живут сто. Он ушел из жизни, как великие люди, такие как Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции, чувства людям. Марадона был настолько популярным, потому что делал все иначе. Жаль, что я не обменялся с ним футболками, хотя мы встречались на поле четыре раза", – цитирует 75-летнего Мирчу Луческу gsp.ro

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Фото: REUTERS/Christopher Pike

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что после матча "Барселона" – "Динамо" (2:1) Луческу заполучил футболку другого великого аргентинца – Месси. "Я крикнул ему: "Лео!" Потом я подошел и заговорил: "У меня есть на стене футболка великого игрока – Пеле. И мне бы хотелось, чтобы рядом с ней была футболка Месси", – рассказал Мирча, которому Лионель не отказал.

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Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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