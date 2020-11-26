"Марадона так и не извинился": вратарь, пропустивший "Руку Бога", высказался о смерти Диего

Знаменитый английский голкипер Питер Шилтон прокомментировал смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался от остановки сердца на 61-м году жизни. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Марадона в матче со сборной Англии оформил дубль и помог своей команде победить со счетом 2:1. Один из мячей в ворота Шилтона Марадона забил рукой. Позже Диего назвал этот гол "Рукой Бога".

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"Марадона был величайшим футболистом, против которого я когда-либо играл, без сомнения. Так грустно, что в последние годы он страдал от зависимости и других проблем со здоровьем. Мои мысли обращены к его семье. Слишком рано икона футбола ушла в мир иной", – написал Питер Шилтон у себя в Twitter

"Да, у нас были неприятные чувства за тот его гол рукой, но они уже в прошлом. Сейчас мы должны признавать его величие. Марадона был очень умен. В том эпизоде он еще и качнул головой, будто бьет по мячу ею. Он здорово соображал на футбольном поле. Я не ожидал, что Марадона подойдет к судье и скажет, что он забил рукой. Но после игры он начал говорить о "Руке Бога". Что мне не нравится, так это то, что впоследствии Диего так и не извинился – никогда, ни разу не сказал, что он сжульничал и ему жаль. Вот это было неспортивно", – цитирует Шилтона Sky Sports

Марадона, "Рука Бога", мурал / Фото: Reuters

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Некоторое время назад Марадона признался, что с нынешними технологиями его гол обязательно бы отменили, но, к счастью для аргентинца, в 1986 году еще не придумали систему VAR.

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Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

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