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"Марадона так и не извинился": вратарь, пропустивший "Руку Бога", высказался о смерти Диего

26 ноября, 17:43

Олег Люлька Олег Люлька

Питер Шилтон припомнил Марадоне неспортивное поведение, но при этом назвал его величайшим

Знаменитый английский голкипер Питер Шилтон прокомментировал смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался от остановки сердца на 61-м году жизни. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Марадона в матче со сборной Англии оформил дубль и помог своей команде победить со счетом 2:1. Один из мячей в ворота Шилтона Марадона забил рукой. Позже Диего назвал этот гол "Рукой Бога".

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"Марадона был величайшим футболистом, против которого я когда-либо играл, без сомнения. Так грустно, что в последние годы он страдал от зависимости и других проблем со здоровьем. Мои мысли обращены к его семье. Слишком рано икона футбола ушла в мир иной", – написал Питер Шилтон у себя в Twitter

"Да, у нас были неприятные чувства за тот его гол рукой, но они уже в прошлом. Сейчас мы должны признавать его величие. Марадона был очень умен. В том эпизоде он еще и качнул головой, будто бьет по мячу ею. Он здорово соображал на футбольном поле. Я не ожидал, что Марадона подойдет к судье и скажет, что он забил рукой. Но после игры он начал говорить о "Руке Бога". Что мне не нравится, так это то, что впоследствии Диего так и не извинился – никогда, ни разу не сказал, что он сжульничал и ему жаль. Вот это было неспортивно", – цитирует Шилтона Sky Sports

Марадона, "Рука Бога", мурал

Марадона, "Рука Бога", мурал / Фото: Reuters

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Некоторое время назад Марадона признался, что с нынешними технологиями его гол обязательно бы отменили, но, к счастью для аргентинца, в 1986 году еще не придумали систему VAR.

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Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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гол Диего Марадона Питер Шилтон
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