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Во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки

26 ноября, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Очередь к гробу бывшей звезды футбола начали занимать еще ночью

В четверг утром в Буэнос-Айресе открыли доступ к гробу Марадоны фанатам, которые захотели попрощаться с футболистом. Напомним последние слова Марадоны перед смертью. Правда, тело Диего закрыли от обозрения, а перед гробом, накрытым футболкой сборной Аргентины, выставили заграждения.

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Прощание с Марадоной проходит в президентском дворце. Для того, чтобы отдать дань уважения легенде, его почитатели начали занимать очередь еще ночью. Когда доступ к Марадоне открыли, болельщики стали проходить и по-разному выражать свои эмоции. При этом охранники не позволяли задерживаться даже на несколько секунд.

Прощание с Марадоной у гроба

Тем временем на входе возникли беспорядки и стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией и охраной здания. Недовольство вызывают задержки, ведь на входе всех обыскивают, в том числе с помощью металлодетектора.

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Беспорядки во время прощания с Марадоной у его гроба в Буэнос-Айресе Видео: Reuters

Читайте также о том, кого и как эмоционально целовал Марадона: футболистов, женщин и Кубок мира.

Смотрите сюжет о трауре в Аргентине:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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