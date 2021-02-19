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Украинская девочка из закрытого Израиля вернется на родину благодаря футболу

19 февраля, 14:17

Олег Люлька Олег Люлька

Она не смогла улететь из Тель-Авива с "Шахтером" из-за отсутствия теста. Но, по просьбе дончан, ее привезет в Киев "Маккаби"

"Шахтер" и "Маккаби" Тель-Авив договорились помочь украинке, которой срочно нужно вернуться из Израиля на родину.

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Об этом у себя в Telegram сообщил журналист Олег Лысенко.

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"Бывший коллега, давно эмигрировавший в Израиль, попросил по старой памяти свести с людьми из "Шахтера". Оказалось, что девочке-украинке нужно срочно попасть на родину. Но как? Аэропорт Тель-Авива уже три недели закрыт для регулярных рейсов"

"И тут удача – "Шахтер" прилетел на игру с "Маккаби", чартером. В донецком клубе прониклись ситуацией и согласились взять соотечественницу на борт, подбросить до Киева после матча. С документами, разрешениями у нее все в порядке"

"Не было только свежего теста на коронавирус, а сделать его до отлета девушка не успевала. Как поступило бы большинство на месте клубных сотрудников? Развели бы руками: "Мы сделали все, что могли, извините" – и забыли бы. Чего париться?"

"Шахтер" же повел себя в высшей степени благородно, человечно: уговорил коллег из "Маккаби" взять украинку на борт, когда полетят на ответный матч", – написал Лысенко

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, накануне в Тель-Авиве в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. Забили Алан Патрик и Тете. Ответная встреча пройдет 25 февраля, в Киеве, на НСК "Олимпийский". На этот поединок разрешен проход болельщиков.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Маккаби" в Израиле

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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