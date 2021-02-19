Сборной Украины нужно больше фанатов! УАФ просит УЕФА заполнить стадионы на 50%

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что УАФ обратилась к УЕФА с просьбой увеличить количество фанатов на трибунах в матчах сборных Украины и встречах "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы. Тем временем в таблице коэффициентов УЕФА Украина устроила погоню за Шотландией.

"УАФ обратилась в УЕФА с просьбой увеличить допустимую квоту болельщиков на ближайших домашних матчах наших сборных, а также "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, с 30% до 50% от общего количества имеющихся мест. Такую квоту на поединках в Украине разрешил своим решением Кабинет министров и это еще одна важная победа над пандемией и хороший весенний подарок всем поклонникам футбола", – написал Павелко на странице в Facebook.

Реклама

Болельщики сборной Украины / Фото: УАФ

Напомним, что первый матч Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" в Киеве (1:1) прошел с болельщиками на трибунах.

Ответные матчи украинских команд в 1/16 Лиги Европы пройдут через неделю, 25 февраля. "Шахтер" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". И на трибунах разрешили присутствовать зрителям. "Шахтер" уже начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби". А "Динамо" будет гостить в Брюгге.

Реклама

В марте сборная Украины примет во Львове Финляндию и Казахстан в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Поединок Украина – Финляндия запланирован на 28 марта 2021 года, а матч "сине-желтых" против Казахстана – на 31 марта. Сборная по футзалу сыграет против Хорватии в Запорожье в квалификации на Евро-2022.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама