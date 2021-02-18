"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор матча Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" в морозную погоду на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграло с "Брюгге" вничью 1:1. На нашем сайте шел онлайн "Динамо" – "Брюгге".
В первом тайме соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот, хотя небольшое преимущество было у хозяев. Смотрите лучшие моменты стартовых 45 минут.
Во втором тайме подопечным Луческу удалось открыть счет. Виталий Буяльский, который часто забивает важные мячи, эффектным обводящим ударом огорчил гостей из Бельгии на 62-й минуте.
Однако недолго музыка играла на улице "Динамо". Уже на 67-й минуте "Брюгге" восстановил равновесие. Брендон Мехеле ударом головой поверг хозяев в уныние.
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Ответная встреча лидера чемпионата Украины с лучшей командой Бельгии запланирована в Брюгге на 25 февраля.
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