Сборная Украины примет Финляндию и Казахстан на фартовом стадионе

Исполком УАФ утвердил место проведения домашних матчей сборной Украины против Финляндии и Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года. Первые поединки квалификации на своей территории команда Андрея Шевченко проведет на "Арене Львов", которая считается фартовой. Ранее соперник сборной Украины перед отбором на ЧМ-2022 назначил нового тренера.
Поединок Украина – Финляндия запланирован на 28 марта 2021 года, а матч "сине-желтых" против Казахстана – на 31 марта. Всего же "сине-желтые" на групповом этапе проведут четыре домашние встречи. В сентябре примут французов, а в октябре – Боснию и Герцеговину.
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Напомним, что первый матч отбора ЧМ-2022 подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против чемпиона мира Франции 24 марта.
Ранее мы писали, что скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса. Напомним, что нашей сборной присудили техническое поражение из-за коронавируса в команде. А украинская сторона подала иск на УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Смотрите, как сборная Украины уступила Германии
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