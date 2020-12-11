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Скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса

11 декабря, 18:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ситуацию с техническим поражением "сине-желтых" рассмотрят в конце января

Появилась новая информация о деле матча Лиги наций Швейцария – Украина, в котором нашей сборной присудили техническое поражение. Как известно, украинская сторона подала иск на УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS). После УАФ объявила, когда ждать вердикта Лозанны по матчу Швейцария – Украина.

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Сегодня директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал некоторые подробности дела.

"Как и обещал президент УАФ Андрей Павелко, ассоциация действительно подала протест... Ситуация выглядит обнадеживающе. Сейчас невозможно озвучить всю информацию, которая готовится ассоциацией. Скажу только, что УАФ четко видит возможность выиграть это дело. Команда, которая собирается воевать за отмену решения УЕФА, – очень сильная и мощная. Она уже имеет опыт борьбы не только в CAS, но и опыт сотрудничества с УАФ. Именно эти юристы выиграли дело Мораеса. Тогда стоял вопрос о техническом поражении сборной Украины. Это юристы из Испании и Швейцарии.

Подача документов пошла по ускоренной процедуре, то есть дело будет рассматриваться в сжатые сроки. Возможно – во второй половине января".

Напомним, федерации Люксембурга и Португалии подавали протест в УЕФА, оспаривая возможность Жуниора Мораеса играть за сборную Украины, однако его отклонили.

Читайте о том, что в Лигу чемпионов после реформы будут брать команды по приглашению.

Вспомним, как сборная Украины сыграла в Германии последний на данный момент свой матч:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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суд футбол Сборная Украины поражение Спортивный арбитражный суд сборная Швейцарии александр денисов Лига наций
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