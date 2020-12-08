Расписание Украины в отборе на ЧМ-2022: начнем путь на мундиаль с Франции

УЕФА опубликовал календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в европейской зоне. Свое расписание поединков узнала и сборная Украины, которая по итогам жеребьевки попала в группу D с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном. Первый матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде против Франции 24 марта.

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Полный календарь Украины:

24.03.2021 Франция – Украина

28.03.2021 Украина – Финляндия

31.03.2021 Украина – Казахстан

01.09.2021 Казахстан – Украина

04.09.2021 Украина – Франция

09.10.2021 Финляндия – Украина

12.10.2021 Украина – Босния и Герцеговина

16.11.2021 Босния и Герцеговина – Украина

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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Напрямую на мундиаль из группы выйдет только победитель. Напомним, что чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября. А имя нового чемпиона мира назовут уже во второй половине декабря.

Ранее мы рассказывали, что боснийский футболист пообещал разобраться с Украиной в отборе на ЧМ-2022. Вратарь Ибрагим Шехич надеется сыграть в Катаре.

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