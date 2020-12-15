Соперник сборной Украины перед отбором на ЧМ-2022 назначил нового тренера

Один из соперников сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2022 сменил главного тренера. Новым наставником сборной Казахстана стал 52-летний местный специалист Талгат Байсуфинов. Новость сообщил официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

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Вчера стало известно, что сборная Украины снова сыграет во Львове.

В последнее время казахстанскую команду возглавлял чех Михал Билек, однако под его руководством сборная заняла последнее место в группе С4 Лиги наций и понизилась в классе. В шести матчах азиатский коллектив сумел добыть лишь четыре очка в квартете с соперниками из Албании, Беларуси и Литвы. Именно литовцев Казахстан и обыграл на старте турнира, в сентябре.

Байсуфинов уже возглавлял национальную команду в квалификации чемпионата мира-2018. Также он работал с несколькими местными клубами. Подопечные Андрея Шевченко первый раз сыграют со сборной Казахстана 31 марта 2021 года.

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На днях скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса.

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Смотрите, как команда Казахстана проиграла дома литовцам в ноябре:

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