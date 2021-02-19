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Украина в погоне за Шотландией в таблице коэффициентов и имеет на команду больше

19 февраля, 09:41

Елена Павлова Елена Павлова

В рейтинге УЕФА остаемся 12-ми, но еще имеем хорошие шансы обойти британцев

Ничья "Динамо" с "Брюгге" (1:1) и победа "Шахтера" над "Маккаби" в Тель-Авиве (2:0) в 1/16 Лиги Европы принесли Украине 0,6 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Благодаря этому Украина поднялась на 11-е место в сезонном рейтинге, догнав Бельгию. А вот в сводной таблице за пять последних сезонов наша ассоциация осталась на 12-м месте.

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Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер"

Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер" / Фото: Reuters

Шотландия, которая идет в таблице коэффициентов на 11-й позиции, набрала на старте плей-офф 0,5 балла благодаря победе "Рейнджерс" над "Антверпеном" 4:3 в Лиге Европы. И Украина уменьшила отставание от британцев с 0,425 до 0,325 балла. А вот Австрия на 10-м месте сумела хорошо оторваться от нас – на 3,5 балла.

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А вот Турция, Дания и Кипр, преследовавшие Украину, потеряли все свои команды в нынешнем евросезоне и не смогут подвинуть нашу ассоциацию с 12-й строчки.

Напомним, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две – в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м). Правда, чемпион страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат.

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/ Фото: Reuters

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12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

Ответные матчи украинских команд в 1/16 Лиги Европы пройдут через неделю, 25 февраля. "Шахтер" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". И на трибунах разрешили присутствовать зрителям. "Шахтер" уже начал продажу билетов на матч Лиги Европы с "Маккаби". А "Динамо" будет гостить в Брюгге.

Смотрите также все результаты 1/16 Лиги Европы.

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шотландия Украина Динамо Киев Шахтер Донецк таблица коэффициентов
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