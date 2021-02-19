Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Игрок "Шахтера", хоть и не забил, попал в сборную Лиги Европы

19 февраля, 13:45

Олег Люлька Олег Люлька

Среди 11 лучших футболистов недели в еврокубке оказался защитник "горняков" Матвиенко

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в символическую сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

Реклама

Напомним, "горняки" в гостях обыграли израильский клуб со счетом 2:0. Забили Алан Патрик и Тете.

Что интересно, УЕФА в символической сборной разместил Матвиенко в центре защиты, хотя матч против "Маккаби" он провел на левом фланге обороны.

"Партнерами" Николая по сборной недели в Лиге Европы стали: вратарь Линде ("Мольде"), защитники Догерти ("Тоттенхэм"), Бейи ("МЮ"), Баришич ("Рейнджерс"), полузащитники Джеймс, Фернандеш (оба – "МЮ"), Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Кенеди ("Гранада") и форварды Петкович ("Динамо" Загреб) и Даббур ("Хоффейнхайм").

Реклама

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде
Комфортная победа в Израиле: "Шахтер" обыграл "Маккаби"

Читайте также: Украина в погоне за Шотландией в таблице коэффициентов и имеет на команду больше

Ответный матч "Шахтера" с "Маккаби" Тель-Авив в рамках 1/16 Лиги Европы пройдет 25 февраля, в Киеве, на НСК "Олимпийский". Как мы писали ранее, на этот поединок разрешен проход болельщиков.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Маккаби" в Израиле

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Николай Матвиенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять