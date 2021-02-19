Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Брюгге" боялся сдавать тесты на коронавирус в Киеве, боясь "подставы" от Украины

19 февраля, 11:51

Олег Люлька Олег Люлька

Бельгийцы опасались, будто дополнительным для них тестированием наш Минздрав пытался подыграть "Динамо"

Оказывается, "Брюгге" не хотел проводить тесты на коронавирус в Киеве, опасаясь мошенничества с украинской стороны. Напомним, матч на НСК "Олимпийский" в четверг завершился вничью 1:1, а перед игрой Минздрав приказал дополнительно проверить соперников "Динамо", учитывая вспышку коронавируса, зафиксированную в бельгийской команде еще накануне вылета в Украину.

Реклама

Как сообщает Sport.ua, пока "Брюгге" заселялся в киевском отеле, боссы клуба через посольство Бельгии пытались отменить тесты на коронавирус, потому как боялись подвоха от украинцев. Визитеры предполагали, что неожиданная для них необходимость проводить еще одни тесты в Киеве связана с желанием украинских властей помочь "Динамо" и оказать дополнительное психологическое давление на футболистов "Брюгге", либо же вывести кого-то из строя.

"Брюгге"

"Брюгге" / Фото: Reuters



"Брюгге" оповестил УЕФА, что провел необходимые тесты на родине, а потребность второго тестирования не предусмотрена циркулярами организации. Однако украинские чиновники стояли на своем, и большую часть дня в среду футболисты "Брюгге" фактически оказались в "заложниках" в своем отеле. Тем временем руководство клуба и представители посольства вышли на премьер-министра Бельгии Александра де Кро, который лично пытался урегулировать ситуацию и отменить необходимость второго тестирования для соотечественников.

Читайте также: Луческу нашел виновного: из-за кого "Динамо" упустило победу над "Брюгге"

В итоге на словах стороны вроде как договорились, но буквально в последний момент пропал некий украинский чиновник, который должен был поставить подпись под официальным документом. Из-за этого "Брюгге" в среду не мог провести тренировку на НСК "Олимпийский", так как не имел возможности покинуть пределы отеля.

Реклама

В тренде
Чертова дюжина для Украины: снова без медалей на ЧМ по биатлону

В конце концов, "Брюгге" подчинился требованию пройти тестирование на коронавирус в Украине, но затребовал, чтобы его проводила аттестованная УЕФА лаборатория. Такие тесты были выполнены, и положительный результат получил полузащитник Матс Ритс, который в четверг после обеда вынужден был покинуть Украину на спецрейсе.

Обзор матча "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Напомним, ранее УЕФА засчитал Украине техническое поражение 0:3 за несостоявшийся матч со Швейцарией после того, как проводить эту игру, ссылаясь на случаи коронавируса в украинской команде, запретил санитарный врач Люцерна.

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тесты Минздрав Лига Европы Динамо Киев Брюгге COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять