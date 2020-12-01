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УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины: мотивационная часть решения

1 декабря, 10:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Сине-желтым" впаяли 0:3 за то, что не предусмотрели необходимость полной замены команды

Европейский футбольный союз прислал Украинской ассоциации футбола мотивационную часть решения о техническом поражении сборной Украины в отмененном матче Лиги наций против Швейцарии. Напомним, команде Шевченко присудили в нем проигрыш 0:3, обвинив "сине-желтых" в срыве поединка. Как следствие, Украину ждет вылет во второй дивизион соревнований.

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Мотивационная часть решения, подписанная главой апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом, составила 17 страниц. В ней указано, что причиной технического поражения Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальную необходимость полной замены команды еще после положительных тестов на коронавирус в Германии.

В данный момент УАФ изучает документы и готовит апелляцию в спортивный арбитражный суд Лозанны. Для этого есть десять дней, сообщает канал "Футбол 1".

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Отметим, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен главным врачом кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых". Хотя, по регламенту УЕФА, у Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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