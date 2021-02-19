"Брюгге" боявся здавати тести на коронавірус в Києві, боячись "підстави" від України

Виявляється, "Брюгге" не хотів проводити тести на коронавірус в Києві, побоюючись шахрайства з української сторони. Нагадаємо, матч на НСК "Олімпійський" у четвер завершився внічию 1:1, а перед грою МОЗ наказало додатково перевірити суперників "Динамо", враховуючи спалах коронавірусу, зафіксований в бельгійській команді ще напередодні вильоту до України.

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Як повідомляє Sport.ua, поки "Брюгге" заселявся в київському готелі, боси клубу через посольство Бельгії намагалися скасувати тести на коронавірус, тому що боялися підступу від українців. Візитери припускали, що несподівана для них необхідність проводити ще одні тести в Києві пов'язана з бажанням української влади допомогти "Динамо" і створити додатковий психологічний тиск на футболістів "Брюгге", або ж вивести когось з ладу.

"Брюгге" / Фото: Reuters



"Брюгге" сповістив УЄФА, що провів необхідні тести на батьківщині, а потреба другого тестування не передбачена циркулярами організації. Однак українські чиновники наполягали на своєму, і більшу частину дня в середу футболісти "Брюгге" провели в "заручниках" в своєму готелі. Тим часом керівництво клубу і представники посольства вийшли на прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо, який особисто намагався врегулювати ситуацію і скасувати необхідність другого тестування для співвітчизників.

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У підсумку на словах сторони ніби як домовилися, але буквально в останній момент зник якийсь український чиновник, який мав поставити підпис під офіційним документом. Через це "Брюгге" в середу не міг провести тренування на НСК "Олімпійський", оскільки не мав можливості виїхати за межі готелю.

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Зрештою, "Брюгге" підкорився вимозі пройти тестування на коронавірус в Україні, але зажадав, щоб його проводила атестована УЄФА лабораторія. Такі тести були виконані, і позитивний результат отримав півзахисник Матс Рітс, який у четвер після обіду змушений був покинути Україну на спецрейсі.

Огляд матчу "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Нагадаємо, раніше УЄФА зарахував Україні технічну поразку 0:3 за скасований матч зі Швейцарією після того, як проводити цю гру, посилаючись на випадки коронавірусу в українській команді, заборонив санітарний лікар Люцерна.

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