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Україна в гонитві за Шотландією в таблиці коефіцієнтів і має на команду більше

19 лютого, 09:41

Олена Павлова Олена Павлова

У рейтингу УЄФА залишаємося 12-ми, але ще маємо хороші шанси обійти британців

Нічия "Динамо" з "Брюгге" (1:1) і перемога "Шахтаря" над "Маккабі" в Тель-Авіві (2:0) у 1/16 Ліги Європи принесли Україні 0,6 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки цьому Україна піднялася на 11-те місце в сезонному рейтингу, наздогнавши Бельгію. А ось у зведеній таблиці за п'ять останніх сезонів наша асоціація залишилася на 12-му місці.

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Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар"

Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар" / Фото: Reuters

Шотландія, яка йде в таблиці коефіцієнтів на 11-й позиції, набрала на старті плей-оф 0,5 бала завдяки перемозі "Рейнджерс" над "Антверпеном" 4:3 в Лізі Європи. І Україна зменшила відставання від британців з 0,425 до 0,325 бала. А ось Австрія на 10-му місці зуміла добре відірватися від нас – на 3,5 бала.

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А ось Туреччина, Данія і Кіпр, що переслідували Україну, втратили всі свої команди в нинішньому євросезоні і не зможуть посунути нашу асоціацію з 12-го рядка.

Нагадаємо, що 11-та позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволяє делегувати п'ять клубів до єврокубків влітку 2022. Дві команди – в Лізі чемпіонів (одна – у 2-му кваліфікаційному, одна – в плей-оф раунді), одна – в Лізі Європи (в плей-оф раунді) і дві – в Лізі конференцій (одна – у 2-му кваліфікаційному , одна – у 3-му). Щоправда, чемпіон країни потрапить до групи ЛЧ безпосередньо, якщо переможець Ліги чемпіонів також завоює путівку через свій чемпіонат.

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/ Фото: Reuters

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12-та і 13-та асоціації вже не можуть дозволити собі такої розкоші – чемпіон гратиме в кваліфікації при будь-якому розкладі. А володар Кубка країни №13 почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж представники держав з 7-го місця по 12-те.

Матчі-відповіді українських команд у 1/16 Ліги Європи відбудуться за тиждень, 25 лютого. "Шахтар" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". І на трибунах дозволили бути присутнім глядачам. "Шахтар" вже почав продаж квитків на матч Ліги Європи з "Маккабі". А "Динамо" гостюватиме в Брюгге.

Дивіться також всі результати 1/16 Ліги Європи.

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шотландія Украина Динамо Київ Шахтар Донецьк таблиця коефіцієнтів
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