Луческу нашел виновного: стало известно из-за кого "Динамо" упустило победу над "Брюгге"

Сегодня в Киеве прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге". Игра завершилась со счетом – 1:1.

Реклама

Читайте также: Онлайн-трансляция матча "Маккаби" – "Шахтер"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен результатом и игрой голкипера команды.

"1:0 – это был бы хороший результат для нас. Задача была не пропустить, но к сожалению мы пропустили мяч как раз в тот момент, когда играли в хороший футбол. Если бы мы были более прагматичны в обороне, могли забить и второй мяч на контратаке. У "Брюгге" сейчас лучше игровой ритм, поэтому они выигрывали единоборства.

Мы ошиблись на угловом, мне кажется, вратарь должен был сыграть на выходе. Нам не хватало смелости, куража. Наверное, не хватило официальных игр. Наши игроки очень часто ошибались, было много детских потерь. Переусердствовали с длинными передачами. В точности паса и в перехватах бельгийцы были сильнее.

Бущан? Я сказал, что когда угловой подается на ворота, то мяч прилетает к вратарю. Я просил, чтобы он играл на такие мячи. Но, к сожалению, он не почувствовал этот момент, не сыграл на выходе. Все бывает, но из-за этого гола мы упустили победу", – резюмировал Луческу.

Реклама

Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 1/16 Лиги Европы

Напомним, что ответный поединок плей-офф Лиги Европы состоится через неделю в Брюгге.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама