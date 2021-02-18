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"Динамо" не создало нам проблем в обороне": автор гола "Брюгге" в Лиге Европы

18 февраля, 20:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Брендон Мехеле и его наставник Рик де Мил довольные результатом в Киеве

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ничьей 1:1 более удовлетворенными оказались гости из Бельгии. Этого они и не скрывали в общении с прессой.

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28-летний защитник Брендон Мехеле излучал радость, несмотря на то, что немного подмерз в Украине:

"Конечно, при такой погоде играть было непросто. Особенно трудно приходилось в начале каждого тайма. Но потом адреналин нас согревал. "Динамо" неплохо прессинговало в первом тайме, но затем и мы включались в отбор мяча на чужой половине. Соперник практически не создал нам проблем в обороне. Считаю, со своей задачей мы справились".

Также остался доволен результатом и ассистент главного тренера Рик де Мил, который сегодня руководил командой:

"В дуэлях из двух матчей гол на выезде имеет особое значение. "Динамо" – техничная команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Это сильный и опасный соперник. Главный тренер перед игрой говорил и со мной, и с игроками – считаю, его задание мы выполнили. Хотя судьба противостояния решится во второй встрече".

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Тем временем, статистики нашли неожиданного героя матча "Динамо" – "Брюгге".

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Брюгге" 18 февраля в Киеве:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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