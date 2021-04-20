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Украине это выгодно! Два клуба уже думают отколоться от Суперлиги

20 апреля, 16:15

Олег Люлька Олег Люлька

Реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков заставила Манчестер Сити и Челси засомневаться в целесообразности дальнейшего пребывания в составе новосозданного турнира

Суперлига из 12 богатых клубов Европы, о которой было объявлено накануне, рискует получить первых отщепенцев. Ими могут стать английские Челси и Манчестер Сити.

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Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, менее половины из 12 клубов-основателей Суперлиги считаются "фанатиками", которые, несмотря ни на что, будут поддерживать проведение этого турнира до конца. Второй лагерь – клубы, присоединившиеся к этому процессу ради финансовой выгоды – то ли от реализации проекта Суперлиги, то ли от получения определенных уступок со стороны УЕФА.

Челси и Манчестер Сити принадлежат ко второму лагерю. И реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков вынудила их засомневаться, стоит ли оставаться в рядах Суперлиги.

Если эти клубы дадут задний ход, это будет выгодно Украине. Ведь, напомним, игрокам из клубов Суперлиги запретят выступать на Евро и ЧМ. Следовательно, если Манчестер Сити выйдет из новосозданного турнира, то Александр Зинченко летом беспрепятственно сможет выступить в финальной части чемпионата Европы.

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Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне

Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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Томас Тухель, тренер Челси

Томас Тухель, тренер Челси / Фото: Reuters

Ранее мы также писали, что МанСити Зинченко, Челси и Реал Лунина грозят выгнать из нынешней ЛЧ, в полуфиналах их могут заменить Баварией, Боруссией и Порту.

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Напомним, девятью другими "отцами" Суперлиги стали Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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