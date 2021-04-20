Опомнитесь! Босс УЕФА в стиле Януковича обратился к создателям Суперлиги

"Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Но еще есть время изменить свое мнение", – воззвал к Реалу, Барселоне и другим "отцам" нового турнира Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин во время конгресса Европейского футбольного союза 20 апреля обратился к клубам-создателям Суперлиги, заявив, что у них еще есть шанс вернуться в лоно законного футбола.

"Те клубы, которые думают, что сейчас они большие и неприкосновенные, должны помнить, с чего они начинали. И они должны понимать: то, что сегодня они являются европейскими грандами, это отчасти и благодаря УЕФА. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые назовут это жадностью, другие – презрением или высокомерием. Но еще есть время изменить свое мнение. Ошибки делают все. Опомнитесь!" – заявил Чеферин, которого цитирует официальный сайт УЕФА

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Напомним, в свое время мэмом стал аналогичный призыв – "Опомнитесь!" – из уст бежавшего из Украины Виктора Януковича.

"Мы финансируем молодежный футбол, массовый футбол, женский футбол. Так что те, кто думает, что и Суперлига, и УЕФА – это только деньги, они не правы. Суперлига – да, это только деньги, деньги 12 клубов", – добавил босс УЕФА

Также Чеферин подтвердил, что футболисты клубов Суперлиги не смогут представлять свои сборные в турнирах УЕФА и ФИФА. Это, в частности, грозит пропуском Евро Александру Зинченко из МанСити.

Напомним, Реал, МанСити и Челси грозят выгнать из нынешней ЛЧ, в полуфиналах создателей Суперлиги могут заменить Баварией, Боруссией и Порту.

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