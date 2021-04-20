Українська
$ 28,01
33,71

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и Порту

20 апреля, 07:39

Олег Люлька Олег Люлька

Это самый вероятный сценарий на тот случай, если УЕФА таки исключит участников Суперлиги из нынешней Лиги чемпионов. Хотя есть еще один вариант

УЕФА может вернуть Баварию, Боруссию Д и Порту в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Реклама

Комитет УЕФА соберется в пятницу, 23 апреля, чтобы обсудить исключение команд революционной и скандальной Суперлиги из полуфиналов Лиги чемпионов. Если это произойдет, есть два возможных сценария: либо ПСЖ сразу получит титул, либо Бавария, Боруссия Д и Порту, выбывшие в 1/4 финала, вернутся в турнир и будут играть в полуфиналах вместо основателей Суперлиги Манчестер Сити, Челси и Реала.

Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

Маловероятно, что парижане просто получат титул, поскольку это будет означать потерю крупной суммы прибыли по ТВ-контракту, если полуфиналы и финал не будут сыграны.

Реклама

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

В тренде
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико

Ранее президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что Реал, Манчестер Сити и Челси, заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.

В 1/2 ЛЧ 27/28 апреля и 4/5 мая должны были бы сыграть Реал – Челси и ПСЖ – МанСити. Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является Пари Сен-Жермен.

Читайте также: Почему Неймара и Мбаппе не будет в Суперлиге: все дело в президенте ПСЖ

Реклама

Ранее мы писали, что Суперлига разрушит европейский футбол: что ждет Украину и другие мелкие страны.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Порту Челси Лондон Боруссия Дортмунд Суперлига футбольная
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)Футбол
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом полеЛига чемпионов
Ничего себе трофей! Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евро
Ничего себе трофей! Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евроЛига чемпионов
Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов
Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять