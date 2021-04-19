Революция в Лиге чемпионов в ответ на создание элитной Суперлиги

Исполком УЕФА проголосовал за изменение формата самого престижного футбольного еврокубка. Известно, что количество участников будет расширено с 32 до 36 команд

В ответ на создание футбольной Суперлиги исполком УЕФА принял другое революционное решение. Чиновники проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов. Уже известно, что количество команд-участниц будет расширено с 32 до 36. Также предусмотрена квота для топ-клубов, которые не смогут пройти квалификацию к турниру.

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Как сообщает New York Times, групповой этап Лиги чемпионов будет отменен, а играть командам предстоит по круговой системе. Каждый участник гарантированно проведет по десять матчей. По итогам первого этапа в плей-офф выйдут восемь лучших команд, остальные будут оспаривать право на участие в плей-офф в стыковых матчах.

/ Фото: AFP

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Предполагается, что новый формат ЛЧ гарантирует всем клубам увеличение количества матчей, а также увеличение доходов. Сообщается, что изменения вступят в силу с 2024 года.

Ранее мы также сообщали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги. Сейчас турниры находятся на стадии полуфиналов.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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