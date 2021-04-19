Українська
$ 27,98
33,53

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Революция в Лиге чемпионов в ответ на создание элитной Суперлиги

19 апреля, 16:42

Елена Павлова Елена Павлова

Исполком УЕФА проголосовал за изменение формата самого престижного футбольного еврокубка. Известно, что количество участников будет расширено с 32 до 36 команд

В ответ на создание футбольной Суперлиги исполком УЕФА принял другое революционное решение. Чиновники проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов. Уже известно, что количество команд-участниц будет расширено с 32 до 36. Также предусмотрена квота для топ-клубов, которые не смогут пройти квалификацию к турниру.

Реклама

Читайте также: Если Лига чемпионов завтра: кто выступит в турнире без учета грандов Суперлиги

Как сообщает New York Times, групповой этап Лиги чемпионов будет отменен, а играть командам предстоит по круговой системе. Каждый участник гарантированно проведет по десять матчей. По итогам первого этапа в плей-офф выйдут восемь лучших команд, остальные будут оспаривать право на участие в плей-офф в стыковых матчах.

/ Фото: AFP

В тренде
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Реклама

Предполагается, что новый формат ЛЧ гарантирует всем клубам увеличение количества матчей, а также увеличение доходов. Сообщается, что изменения вступят в силу с 2024 года.

Ранее мы также сообщали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги. Сейчас турниры находятся на стадии полуфиналов.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов изменения еврокубки формат
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)
Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)Футбол
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле
Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом полеЛига чемпионов
Ничего себе трофей! Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евро
Ничего себе трофей! Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евроЛига чемпионов
Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов
Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять