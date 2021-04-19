Это таки реальность! Европейские гранды объявили о создании футбольной Суперлиги

В новом турнире собираются играть 20 клубов, в том числе – 12 основателей, трое приглашенных и еще пятеро, которые пройдут квалификацию

То, о чем говорили в европейском футболе уже много лет, таки осуществилось. Вчера поздно вечером 12 знаменитых клубов окончательно договорились о создании Суперлиги – закрытого соревнования для избранных. Разговоры о том, что Лига чемпионов не устраивает грандов, шли давно. На некоторое время они утихли после повышения премиальных и реформирования турнира. Однако это не остановило "революционеров".

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Для Суперлиги уже запустили специальный сайт, на котором и разместили новость.

Футбольные функционеры, предчувствуя опасность, пытались нанести упреждающий удар. Вчера стало известно, что УЕФА готовит против клубов Суперлиги иски на десятки миллиардов долларов. Тем не менее, процесс уже запущен.

Основателями нового соревнования стали 12 клубов: Реал, Бавария, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Как видим, сразу шесть представляют Англию, по три – Испанию и Италию.

Инсайдеры сообщают, что клубы Германии и Франции отказались вступить в Суперлигу. Правда, чуть позже журналист Николо Скира написал, что Бавария, Лейпциг и Порту в ближайшие дни присоединятся к новой компании.

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Еще прошлой осенью Шевченко выступил против Суперлиги: "Страны вроде Украины будут страдать".

Всего же в турнире планируется участие 20 команд: 15 постоянных участников и пятерых победителей квалификации. Точную дату запуска соревнования не называют, указывая лишь, что стартует оно, "когда будет возможным".

Всем понятно, что главной целью "отшельников" является зарабатывание денег. Таким образом, средние и скромные клубы окажутся отрезаны от возможности сразиться с грандами. Да и многие солидные клубы окажутся в стороне от больших матчей...

Еще в январе боссы мирового футбола выступили с жестким заявлением.

Смотрите, как Реал обыгрывал Ливерпуль в Лиге чемпионов:

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Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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