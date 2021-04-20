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Клубам не из Суперлиги обещают почти в три раза больше денег, чем в Лиге чемпионов

20 апреля, 13:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клубы смогут существенно пополнить свои кошельки, даже не выступая в Суперлиге. Руководство новой лиги обещает другим командам солидные выплаты солидарности

Организаторы Суперлиги обещают командам, которые не будут участвовать в турнире, 400 миллионов евро в год в качестве солидарных выплат. Отмечается, что в Лиге чемпионов аналогичные выплати составляют всего 140 млн евро.

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Запустить такой грандиозный проект поможет банк JPMorgan Chase. По сведениям Financial Times, банк выделит на организацию Суперлиги 3,25 млрд евро. При этом, клубы- основатели получат кредит на 23 года. Но сумму нужно будет вернуть, если клуб по какой-то причине решит выйти из Суперлиги.

Также источник сообщает, что руководство Суперлиги уже начало переговоры с потенциальными трансляторами. Они выходили на контакт с такими компаниями как Amazon, Facebook, Disney и Sky и планируют увеличить годовой доход до 4 млрд евро, что почти в два раза больше, чем у Лиги чемпионов.

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Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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Лига чемпионов Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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