Забудьте про 90 минут! Суперлига сократит длительность футбольных матчей

Босс новосозданного турнира богачей Флорентино Перес утверждает, что для современной молодежи просмотр футбола слишком скучен – и с этим нужно что-то делать

Президент мадридского Реала Флорентино Перес, занявший аналогичный пост в созданной европейской Суперлиге, заявил о возможной глобальной реформе в футболе, которая может затронуть длительность матчей. Он предложил сделать игры короче.

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"Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать. Если молодежь считает матчи слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, может быть, стоит задуматься, чтобы сделать их короче", – приводит слова Переса AS

Флорентино Перес

Реклама Ливерпуль vs Реал / Фото: Reuters

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Милан, Интер, Ювентус, Барселона, Реал и Атлетико. Команды-основатели поделят между собой единовременный платеж в размере €3,5 млрд.

Новый турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Ранее Суперлигу осудил Дэвид Бекхэм. Англичанин выступил против своих бывших клубов Реала, Милана и Манчестер Юнайтед, призвав защитить футбол для всех.

Реал, МанСити и Челси могут выгнать из нынешней ЛЧ, а в полуфиналах заменить их Баварией, Боруссией и Порту.

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Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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