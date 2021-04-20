Шанс для Шахтера и Динамо: У Суперлиги может быть второй дивизион

Глава Суперлиги рассказал, зачем нужно было создавать новый турнир в обход УЕФА и объяснил, что в лиге смогут участвовать любые команды и может появиться даже второй дивизион

Президент новосозданной Европейской Суперлиги Флорентино Перес рассказал, что турнир не будет закрытой лигой для элитных клубов. По его словам, в турнире может появиться второй дивизион для участников уровнем ниже.

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"Это не война за деньги, это битва за футбол. Мы работаем, чтобы спасти футбол. Большой клуб получит много денег, затем мы их раздадим всем. Но сначала нам нужны деньги. У нас также может быть второй дивизион", – цитирует Переса журналист Николо Скира в Twitter.

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"Суперлига – не закрытая лига. Это совершенно неверно. Это открытая лига, в которую может попасть любая хорошая команда, независимо от названия. Так будет лучше для всех клубов, а не только для избранных. Болельщики в возрасте 16-24 лет не интересуются футболом, который должен развиваться", – добавил Перес.

Перес объяснил, что создание Суперлиги вместо привычной Лиги чемпионов было единственным способом для клубов выжить.

"Только Суперлига может спасти клубы. Мы переживаем беспрецедентный кризис. Мы пришли к выводу, что единственный способ увеличить доходы и выжить – это создать Суперлигу, которая заменит Лигу чемпионов, увеличивая количество топ-матчей", – считает испанец.

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