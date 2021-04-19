Українська
$ 27,98
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Что такое Суперлига, ради которой ТОП-клубы бросили Лигу чемпионов

19 апреля, 09:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

ТОП-клубы Европы откололись от УЕФА ради создания футбольной Суперлиги. Матчи будут проходить параллельно с еврокубками, а участникам обещаеют прибыль в 10 миллиардов

Сегодня было объявлено о создании Суперлиги Европы. Турнир среди элитных клубов континента призван заменить еврокубки. Давайте разберемся, что он будет из себя представлять.

Реклама

Читайте также: Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги

Кто будет участвовать в турнире

В Суперлиге будут принимать участие 20 клубов. 15 клубов-основателей станут неприкасаемыми, а еще пять клубов будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне. В число основателей уже вошли Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхем. Оставшаяся тройка определится в ближайшее время. Ожидается, что это будет Бавария, Лейпциг и Порту.

Зинченко и "Манчестер Сити"
Реклама

Зинченко и "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Какой формат турнира

Команды будут разделены на две группы по 10 команд и на групповом этапе проведут матчи друг против друга дома и на выезде. Далее три лучших команды в каждой группе автоматически проходят в четвертьфинал, а команды, занявшие четвертое и пятое места, сразятся в плей-офф за оставшиеся места в 1/4 финала. Путевки в финал будут разыгрываться по итогам одного матча на нейтральном поле.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Реклама

Когда будут проходить матчи

Поединки Суперлиги будут проходить посреди недели, что не помешает командам соревноваться во внутренних чемпионатах. Тем не менее, такой календарь исключает участие этих клубов в еврокубках. Хотя и сам УЕФА против такого совмещения и уже пригрозил основателям дисквалификацией.

"Бавария" – с Кубком ЛЧ

"Бавария" – с Кубком ЛЧ / Фото: Reuters

Когда пройдет турнир

Реклама

Точных дат еще нет, но на официальном сайте Суперлиги утверждается, что турнир стартует в августе, а финал запланирован на май. Таким образом, календарь турнира по своим срокам напоминает розыгрыши традиционных еврокубков.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Что получат участники Суперлиги

Основатели лиги обещают, что турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. При этом, утверждается, что эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем сейчас в еврокубках и превысят 10 миллиардов евро.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красоткиФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять