Бекхэм вскипел: реакция футбольной иконы на Суперлигу

К числу мировых знаменитостей, выступивших против Суперлиги, присоединился экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Он осудил революцию футбола, затеянную, среди прочих, его бывшими клубами Реалом, МЮ и Миланом.

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"Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще поклонник игры миллионов. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков – ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности", – написал у себя в Instagram Бекхэм