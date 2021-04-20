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Бекхэм вскипел: реакция футбольной иконы на Суперлигу

20 апреля, 09:36

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый англичанин выступил против своих бывших клубов-основателей Суперлиги – Реала, Милана и Манчестер Юнайтед, призвав защитить футбол для всех

К числу мировых знаменитостей, выступивших против Суперлиги, присоединился экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Он осудил революцию футбола, затеянную, среди прочих, его бывшими клубами Реалом, МЮ и Миланом.

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"Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще поклонник игры миллионов. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков – ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности", – написал у себя в Instagram Бекхэм

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Напомним, накануне было объявлено о создании футбольной Суперлиги, основателями которой выступили Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

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Дэвид Бекхэм Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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