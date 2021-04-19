Українська
$ 27,98
33,53

Новости Евро-2020

Главная Матчи Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Евро 2020

Игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020: Сборная Украины потеряет своего капитана

19 апреля, 16:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

УЕФА готовит серьезные санкции для клубов из Суперлиги. Все игроки этих команд будут отстранены от участия на чемпионатах мира и Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты из команд-участниц Суперлиги не будут допущены к выступлению на чемпионате мира и Европы. Также дисквалификация будет распространяться на все международные матчи, в том числе отбор на ЧМ-2022 и Лигу наций.

Реклама

Читайте также: Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги

"Мы все едины против этого бредового проекта... Игрокам, которые будут играть в закрытой лиге, будет запрещено играть в чемпионатах мира и Евро", – цитирует Чеферина B/R Football в Twitter.

Таким образом, сборная Украины может потерять своего капитана Александра Зинченко, который выступает за Манчестер Сити.

Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Реклама

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Сборная Украины ЧМ-2022 Евро-2020 Александр Зинченко Суперлига футбольная Александер Чеферин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арбитр жестоко поплатился за то, что не увидел гол Роналду
Арбитр жестоко поплатился за то, что не увидел гол РоналдуФутбол
Футболистов посадят на прививки ради участия в Евро-2020
Футболистов посадят на прививки ради участия в Евро-2020Евро 2020
После вылета из Лиги чемпионов Бавария теряет еще и тренера
После вылета из Лиги чемпионов Бавария теряет еще и тренераЛига чемпионов
Испания предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020
Испания предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020Футбол
Игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020: Сборная Украины потеряет своего капитана
Игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020: Сборная Украины потеряет своего капитанаЕвро 2020
Украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантина
Украинских болельщиков на Евро-2020 пустят без карантинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять