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Гравців з Суперліги не допустять до Євро-2020: Збірна України втратить свого капітана

19 квітня, 16:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

УЄФА готує серйозні санкції для клубів з Суперліги. Всі гравці цих команд будуть відсторонені від участі на чемпіонатах світу та Європи

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що футболісти з команд-учасниць Суперлігине будуть допущені до виступу на чемпіонаті світу та Європи. Також дискваліфікація буде поширюватися на всі міжнародні матчі, в тому числі відбір на ЧС-2022 і Лігу націй.

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"Ми всі єдині проти цього маревного проекту... Гравцям, які будуть грати в закритій лізі, буде заборонено грати в чемпіонатах світу і Євро", – цитує Чеферін B/R Football в Twitter.

Отже, збірна України може втратити свого капітана Олександра Зінченка, який виступає за Манчестер Сіті.

Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять команд будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

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Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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УЄФА збірна України ЧС-2022 Євро-2020 Олександр Зінченко Суперліга футбольна Александер Чеферін

Джерело: Сегодня|Спорт

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